Спектакль-променад «Путешествие одного пианино» вернется на улицы Самары в мае 2023

В прошлом году уникальный спектакль посетили более трех тысяч человек / Фото: vk.com/plastrain

На улицы Самары возвращается уникальный иммерсивный спектакль-променад «Путешествие одного пианино» от театра «Пластилиновый дождь». Его будут показывать с мая по октябрь 2023 года.

Действие спектакля будет разворачиваться на улицах и площадках в историческом центре Самары. Главный герой постановки — старинное пианино, которое стало свидетелем нескольких эпох. Инструмент вместе с актерами выступит в роли проводника и покажет зрителям много интересного. Это события времен Великой Отечественной войны, купеческая Самара и удивительный мир кино. Кроме того, гости спектакля станут свидетелями настоящего покушения. Еще одна интересная особенность постановки — зрители будут в наушниках.

Спектакль будет проходить по следующему маршруту: Струковский сад, улица Красноармейская, улица Фрунзе, улица Куйбышева и вновь Струковский сад. Продолжительность — 1 час 20 минут. Постановка рассчитана на зрителей старше 7 лет. Подробнее можно узнать в группе уличного театра «Пластилиновый дождь» в соцсети «ВКонтакте».

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