В Самарской области к сетевому газу подключили 25-й по счету Вечный огонь

Ранее резервуар заполняли сжиженным газом, а теперь сюда будет поступать сетевой. Фото: "Единая Россия" Самарская область

В четверг, 4 мая 2023 года, в Сергиевском районе торжественно зажгли Вечный огонь мемориала «Воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны». Он был подключен к сетевому газу после реконструкции.

Участие в церемонии принял гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Самара», ООО «Газпром газораспределение Самара», депутат фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Михаил Смирнов, а также представители районной администрации, ветераны, общественные деятели и жители Сергиевска.

– Новые Вечные огни зажигаются по всей стране. Там, где раньше по техническим причинам это было сложно. Сегодня почетную эстафету приняла Самарская область, – подчеркнул Михаил Смирнов.

Ранее резервуар мемориала заполнялся сжиженным газом. В рамках ремонта к нему провели газопровод, протяженность которого составила 137 метров. Здесь также было установлено газорегулирующее оборудование. Газ для Вечного огня будет поставляться регулярно, на безвозмездной основе.

– Добровольцами на Великую Отечественную ушли 13 тысяч человек, из них большая часть не вернулась. Победа для Сергиевского района далась очень дорогой ценой, и то, что теперь Вечный огонь будет гореть на нашей земле постоянно – большое событие для всех нас, –отметил глава

Сергиевского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анатолий Екамасов.

Мемориальный комплекс в Сергиевском районе стал 25-м по счету, который был переведен на сетевой газ. Всего в регионе насчитывается 73 таких мемориала, расположенных в 68 населенных пунктах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.