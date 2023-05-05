Десятки маршрутов общественного транспорта планируют отменить в Самаре

Маршруты отменят из-за низкого пассажиропотока или дублирования других трасс следования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре к 2024 году могут отменить десятки маршрутов общественного транспорта. Об этом говорится в комплексной схеме организации транспортного обслуживания Самарско-Тольяттинской агломерации, утвержденной региональным правительством.

Так, планируется отменить трамваи №№ 2, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 20к, 21 и 24к и троллейбусы №№ 4к, 10 (его заменят на автобус), 12, 19, 20. Что касается автобусов, то данная мера может коснуться следующих маршрутов: №№ 4, 12, 21м, 22, 23, 27, 29, 30, 39, 46, 48д, 48к, 53, 89, 92, 96, 99, 131, 203, 205, 207, 213, 215, 217, 226, 229, 247, 253, 261, 266, 268, 277, 295, 297, 410м, 480 и др.

Среди основных причин отмены называются низкий пассажиропоток или дублирование других маршрутов. Добавим, что трассы следования некоторых автобусов намерены сократить, продлить или изменить. Планируется и ввести новые маршруты.

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