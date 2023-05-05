Сотрудники ТОАЗа высадили 12 тысяч саженцев сосны в рамках экологической акции

Заводчане восстановили 1,5 га леса / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в масштабном экопроекте «Восстановление городских лесов Тольятти». Они высадили 12 тысяч саженцев сосны в бору Васильевского участкового лесничества Ставропольского района. Инициатор мероприятия — городское отделение общероссийской организации «Социально-экологический союз».

— Наше предприятие — не только постоянный участник экологических акций, но и организатор социально значимых мероприятий экологической направленности. Мы поддерживаем общественные проекты по охране окружающей среды грантовым конкурсом «Химия добра», проводим открытые уроки и семинары для школьников и студентов, семейные экологические квесты, повышаем экологическую грамотность населения, — подчеркнула директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

Отметим, с 2014 года при поддержке предприятия в Тольятти посадили молодые сосны и березы на территориях общей площадью около 60 га. В этот раз заводчане восстановили 1,5 га леса. Еще столько же планируется посадить осенью 2023 года.

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