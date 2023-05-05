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НовостиОбщество5 мая 2023 11:03

Подрядчика для проектирования участка Северного шоссе до магистрали «Центральная» нашли в Самаре

Компания выполнит работу за 10 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Протяженность новой дороги составит около 1,8 км

Протяженность новой дороги составит около 1,8 км

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нашли подрядчика, который проведет инженерные изыскания и подготовит проектную документацию для строительства четвертого этапа Северного шоссе. Победителем электронного аукциона признали ООО «Проектно-конструкторское бюро «Перспектива». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта указывалась в 29 млн рублей. Однако компания согласилась выполнить все работы всего за 10 млн. Планируется, что протяженность новой дороги, которая будет располагаться в Волжском районе, составит около 1,8 км. Начало участка — от пересечения с улицей Владимира Середавина, конец — пересечение с магистралью «Центральная».

На выполнение всех необходимых работ и подготовку проекта подрядчику дают около полутора лет. Все необходимо сделать до 12 ноября 2024 года.

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