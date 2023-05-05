В Самарской области с 6 мая 2023 года введен запрет на посещение лесов

Ограничения будут действовать до конца майских праздников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям Самарской области, которые решили провести майские праздники на природе, придется изменить свои планы. В этот период в регионе будет действовать запрет на посещение лесов. Информацию сообщили в региональном правительстве.

Запрет вводится на территории нескольких муниципалитетов: Безенчукского, Хворостянского, Приволжского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Пестравского, Кинель-Черкасского, Камышлинского, Клявлинского, Сергиевского, Шигонского, Ставропольского, Нефтегорского и ряда других.

По информации властей, данная мера принята в связи с высокой пожароопасностью – IV-V класс. Ограничения будут действовать с 6 по 10 мая 2023 года.

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