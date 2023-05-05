Мероприятие «Казаки на страже мира» пройдет в Самаре 6 мая

Организаторы подготовили фотовыставку по истории возрождения современного волжского казачества. Фото: администрация Самары

В субботу, 6 мая, в самарском Доме культуры «Победа» состоится городское мероприятие «Казаки на страже мира». Открытие фотовыставки запланировано на 13:00, а концертная программа начнется в 14:00.

— На площадке перед ДК и в его фойе можно будет посмотреть выставку-продажу казачьей атрибутики и сувениров, а также фотовыставку по истории возрождения современного волжского казачества, — рассказали в администрации Самары.

В концерте участвуют Наталья Купина, Наталия Гражданкина, Гульнара Божина, а также ряд ансамблей. Так, для зрителей выступят ансамбли народной песни «Потешки» и «Родничок», «Песни России», «Чаровницы и добры молодцы», «Казаки Поволжья», «Ерик» и фольклорный коллектив «Горлица».

Всю интересующую информацию о мероприятии самарцы могут узнать по телефонам: 8-902-742-44-02, 8-927-692-45-56.

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