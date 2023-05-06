Прокуратура выявила нарушения в работе Самарской областной станции скорой помощи

Должностных лиц станции скорой помощи привлекли к административной ответственности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Новокуйбышевска проверила работу ГБУЗ «Самарская областная станция скорой медицинской помощи». Поводом этому стали обращения жителей в соцсетях. Проверка выявила многочисленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Так, выяснилось, что сотрудники учреждения используют нерабочий градусник и ненадлежащим образом хранят лекарства в помещении аптеки. Кроме того, в укладке «общепрофильной» для оказания скорой медпомощи не было необходимого препарата.
- Установлены нарушения законодательства в сфере закупок. Они выразились в несоблюдении срока оплаты компаниям, которые являются исполнителями по трем госконтрактам, и в несоблюдении срока представления информации, подлежащей включению в реестр контрактов, - отметили в прокуратуре.
Надзорное ведомство внесло представление в адрес и.о. главного врача станции скорой помощи и возбудило несколько административных дел. В результате к ответственности были привлечены четыре должностных лица учреждения. Им назначили наказание в виде предупреждения.
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