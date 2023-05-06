Стивен Сигал в Самаре прокомментировал подрыв автомобиля Захара Прилепина 6 мая 2023 года

Стивен Сигал считает терриризм страшным злом. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Стивен Сигал, который сейчас находится в Самаре на фестивале антифашистской песни «Гитары в строю», прокомментировал информацию о подрыве машины политического и общественного деятеля, писателя Захара Прилепина. По имеющимся данным, Прилепин находился в семейной поездке под Нижним Новгородом. Во время движения его машины сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к днищу. Водитель писателя погиб, а сам он получил ранения и сейчас госпитализирован. Принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к происшествию.

Эта информация стала известна во время пресс-конференции Стивена Сигала в Самаре. Он прокомментировал ситуацию.

- Мои соболезнования родным погибшего. Искренне надеюсь, что состояние самого Захара Прилепина не внушает опасений, и он быстро пойдет на поправку. То, что произошло, на мой взгляд можно квалифицировать как терроризм. Я считаю, что это одно из самых страшных преступлений и жалею, что террористам по российскому законодательству не положена смертная казнь, это было бы справедливо, - заключил Стивен Сигал.