В Самарской области разнорабочий угнал трактор, чтобы по полям доехать до дома

Поездка на чужом тракторе закончилась для мужчины возбуждением уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полицейские раскрыли дерзкое преступление. С территории одного из сельхозпредприятий Борского района похитили трактор. Как выяснилось, на технику позарился разнорабочий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Все случилось в одну из апрельских ночей 2023 года. Трактор угнали с территории мастерских предприятия. Предполагаемого преступника нашли быстро. Им оказался 43-летний разнорабочий организации — житель соседнего села. Ранее он был судим за кражу и угон автомобиля.

Полицейские задержали мужчину. Он не стал отпираться. Рассказал, что, проходя мимо трактора, увидел открытые двери и ключ в замке зажигания. На кону была пешая прогулка до дома, которая совсем не привлекала мужчину. Разнорабочий сел за руль и поехал по полям в сторону своего жилья. Однако до пункта назначения не добрался — по пути закончилось топливо. В итоге угонщику пришлось бросить технику.

Похищенный трактор нашли и вернули законному владельцу. В отношении разнорабочего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине может грозить до 5 лет колонии.

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