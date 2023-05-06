Авария с автобусом на Южном мосту в Самаре спровоцировала серьезную пробку 6 мая 2023 года

В аварии пострадали пассажирка автобуса и водитель одного из авто / Фото: ДТП 163 Самара

В субботу, 6 мая 2023 года, на Южном мосту в Самаре образовалась серьезная пробка. Движение встало из-за ДТП — столкнулись дачный автобус № 167 и три легковушки. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

На фото горожан видно, что машины столкнулись паровозиком: сначала автобус, потом две легковушки, а затем еще одно авто, которое по инерции немного проехало вперед. Авария спровоцировала затор от улицы Аэродромной до ТРК «Амбар».

Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. По предварительной информации полицейских, аварию спровоцировал водитель автобуса. Он врезался в машины, которые ехали впереди. В результате происшествия пострадали 68-летняя пассажирка общественного транспорта и водитель одной из легковушек. Насколько известно, врачи оказали пенсионерке помощь на месте.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

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