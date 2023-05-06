Жуткая пробка сковала Московское шоссе в Самаре в праздничный выходной 6 мая 2023

Серьезный затор образовался на пересечении с улицей Георгия Димитрова Фото: Ольга НОВИКОВА

В субботу, 6 мая 2023 года, на Московском шоссе в Самаре образовалась жуткая пробка. Движение встало по направлению из города. Сильнее всего затруднен проезд в районе пересечения с улицей Георгия Димитрова. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

Судя по сервису «Яндекс.Карты», в настоящее время затор наблюдается на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до улицы Дальней. Дорога на этом участке окрашена от красного до бордового цвета. Видимо, самарцы решили массового рвануть из города на майские праздники, но тот не спешит их отпускать.

Осложняет ситуацию и ДТП в районе ТЦ «Рента». Там опрокинулась на крышу зеленая легковушка. Машина получила серьезные повреждения. Пострадал ли кто-нибудь в аварии, пока неизвестно.

Около ТЦ "Рента" перевернулся автомобиль / Фото: samara.dtp.official

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