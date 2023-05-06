Стивен Сигал приехал в Самару на фестиваль антифашисткой песни «Гитары в строю»

Стивен Сигал и Дмитрий Азаров рассказали о фестивале. Фото: пресс-служба правительства Самарской области.

Легенда киноиндустрии, музыкант, мастер айкидо и специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США прибыл в Самару на фестиваль антифашисткой песни «Гитары в строю».

- Для нас большая честь принимать в Самаре настоящего патриота нашей страны, - поприветствовал высокого гостя губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Мы искренне благодарим вас, что вы нашли время в своем напряженном графике, чтобы поддержать своим присутствием, творчеством и авторитетом первый в новейшей истории антифашистский фестиваль, которые в эти дни проходит на самарской земле.

По словам Стивена Сигала, предложение участвовать в мероприятии не могло оставить его равнодушным. Он лично был в местах СВО, общался как с российскими военнослужащими, так и с местными жителями, и с представителями украинской стороны. И считает, что необходимо говорить правду о происходящем и заявлять о недопустимости нацизма на всех уровнях.

- Я проделал долгий путь, чтобы на этом фестивале громко и честно сказать: нет фашизму! Нет нацизму! Необходимо не только защищать территории, но и показать всему миру, что наша задача – прежде всего наведение порядка и восстановление мира, - заявил Стивен Сигал.

Гость высоко оценил самарское гостеприимство и уровень организации фестиваля. 6 мая на площади им. В.В. Куйбышева артист сыграет блюз вместе с самарскими музыкантами. Также на сцену выйдут Денис Майданов, Сергей Войтенко, коллективы из Великобритании, Испании, Словении, Франции, Никарагуа.

- Главный итог фестиваля – мы опровергаем миф, что наша страна находится в изоляции. Отклик и поддержку мы получаем от людей не только по всей России, но и из разных стран мира, - подчеркнул Дмитрий Азаров.