Дорожное ограждение упало на женщину у отдела полиции в Самаре

Ограждение протаранил 61-летний водитель на иномарке Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 5 мая 2023 года, на 116 км в Куйбышевском районе Самары произошло необычное происшествие. Около отдела полиции в Долотном переулке на женщину-пешехода упало дорожное ограждение. Виноват в этом оказался водитель автомобиля Toyota.

- 61-летний мужчина, двигаясь в направлении улицы Придорожной, не обеспечил постоянного контроля за движением транспорта и напротив дома № 16 по Долотному переулку наехал на пешеходное ограждение. После этого кусок металла отлетел на 31-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью к медикам. Они осмотрели ее и отпустили лечиться домой. В настоящее время правоохранители проводят по факту происшествия проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал