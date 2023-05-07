Пульмонолог самарской больницы рассказала, как избежать приступов бронхиальной астмы

Дома необходимо избавляться от вещей, накапливающих пыль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весна — время увеличения риска аллергических реакций, что особенно актуально для страдающих бронхиальной астмой. Что поможет уберечься от приступов, рассказала главный внештатный пульмонолог самарского минздрава, заместитель главного врача горбольницы №4 Людмила Поваляева.

- При выявлении заболевания необходимо максимально ограничить контакт с провоцирующими факторами. Для этого нужно регулярно проводить влажную уборку, проветривать квартиру, избавиться от вещей, накапливающих пыль — мягких игрушек, ковров, тяжелых штор, закрыть книжные полки, - рассказала специалист.

Чтобы снизить риск приступов при выходе на улицу, медики рекомендуют в качестве профилактики физическую активность, особенно плавание.

- Больным, у которых возникает приступ удушья при выходе на холод или при физической нагрузке, рекомендуется за 20-30 минут до контакта с раздражителем сделать ингаляцию бронхорасширяющего средства, - посоветовала Людмила Поваляева.

Во избежание тяжелых осложнений, напоминает медик, при появлении симптомов бронхиальной астмы необходимо наблюдаться у врача.