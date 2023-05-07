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НовостиОбщество7 мая 2023 12:17

Пульмонолог самарской больницы рассказала, как избежать приступов бронхиальной астмы

Астматикам полезна физическая активность, особенно плавание
Евгений ЕГОРОВ
Дома необходимо избавляться от вещей, накапливающих пыль

Дома необходимо избавляться от вещей, накапливающих пыль

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весна — время увеличения риска аллергических реакций, что особенно актуально для страдающих бронхиальной астмой. Что поможет уберечься от приступов, рассказала главный внештатный пульмонолог самарского минздрава, заместитель главного врача горбольницы №4 Людмила Поваляева.

- При выявлении заболевания необходимо максимально ограничить контакт с провоцирующими факторами. Для этого нужно регулярно проводить влажную уборку, проветривать квартиру, избавиться от вещей, накапливающих пыль — мягких игрушек, ковров, тяжелых штор, закрыть книжные полки, - рассказала специалист.

Чтобы снизить риск приступов при выходе на улицу, медики рекомендуют в качестве профилактики физическую активность, особенно плавание.

- Больным, у которых возникает приступ удушья при выходе на холод или при физической нагрузке, рекомендуется за 20-30 минут до контакта с раздражителем сделать ингаляцию бронхорасширяющего средства, - посоветовала Людмила Поваляева.

Во избежание тяжелых осложнений, напоминает медик, при появлении симптомов бронхиальной астмы необходимо наблюдаться у врача.