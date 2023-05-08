Участники крестного хода прошли 17 км по Самаре. Фото: Михаил Иванов

В Самаре прошел детский крестный ход 7 мая 2023 года. Его снял на видео блогер Евгений Щекин. Кадрами видеоблогер поделился в социальных сетях.

Крестный ход прошел практически через весь город. Участники стартовали от храма в честь святой блаженной Матроны Московской у станции метро Безымянка, завершилось шествие у храма Святого Георгия Победоносца на площади Славы.

- С Безымянки нас вышло 80 детей, к концу пути из разных храмов присоединилось еще почти 50 человек. А вместе с родителями к храму Георгия Победоносца подошло полторы сотни христиан, - сообщается в соцсетях в аккаунте храма Матроны Московской.

Всего путь, проходивший через пять самарских храмов, составил 17 километров и занял четыре с половиной часа.