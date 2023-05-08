Самарские полицейские помогли роженице из Безенчука вовремя добраться до роддома

Отзывчивых полицейских благодарные родители пригласили на выписку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Самарские полицейские помогли появиться на свет новому жителю губернии. Они помогли будущей маме пробраться в роддом через утренние пробки.

Старший лейтенант полиции Тальгат Халлиулин и капитан полиции Антон Королев патрулировали свой маршрут в 7 утра, когда к ним обратился за помощью мужчина. Взволнованно он объяснил, что везет жену из Безенчука в самарский роддом, у нее схватки, и есть опасения, что по утренним пробкам поездка может затянуться, и тогда рожать придется прямо в машине.

Оценив обстановку, полицейские пересадили женщину в патрульный автомобиль и, включив «мигалку», домчали до нужного медучреждения за 7 минут.

- После прибытия в больницу полицейские помогли роженице дойти до врачей и перенесли ее вещи. Убедившись, что их помощь больше не требуется, а женщина находится под наблюдением врачей, сотрудники полиции вернулись на маршрут патрулирования, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Помощь подоспела вовремя. Очень скоро женщина благополучно родила малыша, а счастливый отец новорожденного выразил отзывчивым полицейским благодарность и пригласил их на выписку в роддом.