Самарцы почтили память погибших бойцов на «Аллее славы» на Городском кладбище накануне 9 Мая

Ветераны провели мероприятие на "Аллее славы" на Городском кладбище. Фото: Самарский городской Совет ветеранов

В преддверии Дня Победы состоялось торжественное возложение цветов и венков на Городском кладбище Самары, на мемориальном комплексе «Аллее славы».

Возле стелы памяти погибших бойцов состоялся митинг. В мероприятии приняли участие глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин, генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов, представители общественных организаций «Самарский городской Совет ветеранов», «Союз генералов Самары», юнармейские отряды.

- 9 мая каждый год мы вспоминаем тех, кто погиб на полях сражений, борясь с фашизмом. Это летопись каждой семьи нашей страны. Мой дед Иван Петрович Тюнин в составе 36-й гвардейской дивизии прошел боевой путь от Сталинграда до Альпийских гор. Он принес победу и всю жизнь этим гордился. А мы будем помнить и чтить, - сказал в своем выступлении глава Железнодорожного района.

Представители ветеранских организаций также возложили цветы к Вечному огню на площади Славы.