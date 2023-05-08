Похищенный в сызранской больнице телефон нашли в ломбарде

Телефон, пропавший с тумбочки, обнаружился в ломбарде. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Преступление, связанное с кражей имущества, удалось оперативно отработать и раскрыть полицейским в Сызрани.

В правоохранительные органы обратился пациент одного из стационаров, обнаруживший пропажу с прикроватной тумбочки мобильного телефона. По словам потерпевшего, телефон стоил 13 тысяч рублей.

Хищение было обнаружено примерно в половине седьмого утра, когда все в палате еще спали. Мужчина попытался позвонить на свой сотовый с чужого номера, но сим-карта уже была отключена.

Оперативники стали отрабатывать места возможного сбыта украденного телефона, и вскоре обнаружили похожий по описанию телефон в одном из ломбардов. Злоумышленник, видимо, не думал далеко наперед и спокойно расписался в залоговом билете на свое имя.

По оставленным данным нужно было сверить фамилию и имя сдавшего телефон со списками недавних пациентов больницы, и все сошлось. Молодой человек 33 лет от роду лежал в том же медучреждении и выписался как раз в день пропажи телефона.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили возможные места нахождения подозреваемого, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Мужчина признал свою вину полностью и сообщил полицейским, что вырученные за телефон деньги потратил на личные нужды, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее похититель уже привлекался за кражи. Телефон вернули владельцу.