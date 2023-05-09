Губернатор Дмитрий Азаров вместе с командармом Андреем Колотовкиным поздравили земляков с Днем Победы «из-за ленточки»

Андрей Колотовкин и Дмитрий Азаров обратились к самарцам

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Победы «из-за ленточки» вместе с командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией Андреем Колотовкиным 9 мая 2023. Они записали видеообращение во время недавнего приезда главы региона в зону СВО.

В обращении Дмитрий Азаров подчеркнул, сейчас наши воины вновь вынуждены бороться с фашизмом, с оружием в руках защищать нашу Родину.

- Наши прадеды отстояли независимость нашей Родины ценой колоссальных потерь. И, конечно, возвращаясь домой с Победой, они и представить не могли, что когда-то фашизм вновь поднимет голову. Этот День Победы мы встречаем в особых условиях. К сожалению, нацизм пророс у самых границ нашей Родины. Никто бы не мог представить еще десятки лет назад, что это случится на Украине. Но это случилось. И сегодня наши доблестные воины с оружием в руках защищают мирное небо над нашей страной и над Самарской областью, - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров пожелал здоровья и долгих лет жизни ветеранам, а также поблагодарил всех тружеников тыла, которые помогают нашим бойцам на передовой.

- «Все для фронта. Все для Победы». Сегодня этот лозунг актуален как никогда. Я благодарю всех земляков, которые всемерно помогают нашей армии, заботятся о семьях военнослужащих, отправляют гуманитарную помощь, шьют амуницию, делают все для того, чтобы приблизить Победу.

Командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андрей Колотовкин поблагодарил всех земляков за поддержку бойцов.

- Нам бы очень хотелось оказаться на площади Куйбышева, посмотреть парад, а вечером - праздничный салют. Но, как наши отцы и деды, мы сегодня находимся на передовой, защищаем Россию. Я благодарен администрации Самарской области, всем жителям региона за ту помощь, которую оказывают нашим доблестным воинам. Верьте, мы победим. Враг будет разбит. Победа будет за нами!