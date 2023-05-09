На мемориал Героев Отечества в Самаре нанесли имя участника СВО Андрея Соколовского 9 мая 2023

В Самаре почтили память погибших бойцов

9 мая 2023 года на мемориал Героев Отечества в Самаре нанесли имя участника СВО Андрея Соколовского. У Вечного огня на площади Славы жители региона отдали дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне и тем, кто сейчас защищает ее с оружием в руках.

После военного Парада губернатор Дмитрий Азаров вместе с ветеранами и участниками СВО возложил венки и цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы. После этого прошла церемония занесения имени Андрея Соколовского в списки героев Отечества на памятную доску «Герои Российской Федерации» мемориала «Куйбышевцы – герои Советского Союза».

Андрей Соколовский принимал участие в СВО и погиб в ходе выполнения боевого задания, защитив товарищей ценой собственной жизни. Указом Президента России Владимира Путина Андрею Соколовскому было присвоено звание Героя России посмертно.

- Рана еще свежая, боль большая от его утраты. Он мне сказал: «если не мы, то кто». Я горжусь им, он достоин того, чтобы его помнили всегда. – поделилась эмоциями мама погибшего бойца Татьяна Малькина.

- Мы обязаны позаботиться о героях наших дней – участниках специальной операции и их семьях, о раненых бойцах, о семьях погибших. Это долг всего общества, - отметил Дмитрий Азаров.