В минздраве прокомментировали избиение пациента на каталке мочеприемником в самарской больнице

Очевидцы были в шоке от происходящего. Фото: скрин видео

В минздраве прокомментировали сообщения об избиении пациента на каталке в горбольнице №8 Самары 9 мая 2023 года. Шокирующей видеозаписью очевидцы поделились в социальных сетях.

На записи видно, как женщина перекладывает пациента на каталку, однако в процессе что-то идет не так. В итоге она замахивается на мужчину «уткой» -мочеприемником и несколько раз ударяет больного.

- Вот такое происходит в во втором отделении гнойной хирургии, - жалуются шокированные очевидцы. – Я лежу в больнице впервые и в шоке от происходящего.

В минздраве Самарской области прокомментировали происшествие.

- После появления видео в сети Интернет незамедлительно главный врач посетил отделение с целью проверки фактов, - прокомментировали журналисту «КП-Самара» в минздраве региона. - На месте были проведены беседы с сотрудниками отделения, собраны объяснительные. Также главный врач совместно с лечащим врачом осмотрели пациента. По итогам проверки установлено, что озвученная информация о нанесении ударов по пациенту не соответствует действительности. Сотрудник шумом привлек внимание пациента, поскольку он пытался выдернуть установленные во время манипуляции катетеры. В настоящее время пациенту оказывается необходимая медицинская помощь по профилю заболевания в полном объеме.