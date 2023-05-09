Светлана Сурганова выступила на площади Куйбышева Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Светлана Сурганова спела «Катюшу» на площади Куйбышева в Самаре 9 мая 2023. Певица приняла участие в большом праздничном концерте ко Дню Победы.

Светлана Сурганова вышла на сцену в 20.30. Под аккомпанемент музыкантов рок-группы «Сурганова и Оркестр» и симфонического оркестра певица исполнила любимые песни военных лет. «Бьется в тесной печурке огонь», «Журавли» - эти песни самарцы знают наизусть. А знаменитую «Катюшу» вся площадь подпевала хором.

Праздничный концерт на площади Куйбышева завершится в 22.00 красочным фейерверком.