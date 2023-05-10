Имя участника СВО нанесли на мемориале Героев Отечества в Самаре

Мероприятие посетили мать, вдова и сын павшего героя Фото: правительство Самарской области

В День Победы, 9 мая 2023 года, в Самаре увековечили память участника СВО Андрея Соколовского. Его имя нанесли на памятную доску «Герои РФ» мемориала «Куйбышевцы – герои Советского Союза» у Вечного огня на площади Славы.

Андрей Солоколовский погиб при выполнении боевого задания. Он ценой собственной жизни защитил своих товарищей. Указом президента Владимира Путина бойцу присвоили звание Героя России посмертно.

В октябре 2022 года, на аллее славы в войсковой части, где служил Андрей Соколовский, установили его бюст. Кроме того, его имя теперь носит юнармейский отряд «Гвардеец» школы № 62 в Тольятти. Теперь память о герое-земляке увековечили и в Самаре.

У Андрея Соколовского остались мать, жена и сын. Мероприятие на площади Славы прошло при их участии.

- Он мне сказал: «Если не мы, то кто». Я горжусь им. Он достоин того, чтобы его помнили всегда, – поделилась мать погибшего бойца.

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