Стороны заключили договор о сотрудничестве / Фото: ПАО "ТОАЗ"

ТОАЗ подписал соглашение о сотрудничестве с тольяттинским лицеем № 60. В учебном заведении, как и в кадетской школе № 55, запустят профориентационную программу предприятия.

- Учебные заведения выбраны не случайно: школьники являются призерами областных олимпиад по химии и физике, а также показывают высокие результаты при сдаче выпускных экзаменов, - отметили в компании.

Благодаря поддержке предприятия в лицее появятся оборудованные классы химии и физики. Многие старшеклассники уже проявили интерес к углубленному изучению этих предметов. Самых активных по результатам конкурса пригласили на обучение в Самарский региональный центр для одаренных детей «Вега». В мае завод планирует провести в центре профильную смену «Умные удобрения».

– Мы заинтересованы в молодых грамотных специалистах, поэтому заниматься их подготовкой начинаем со школы. Ранняя профориентация позволяет направить учащихся на факультативное изучение предметов с естественно-научным уклоном. Реализация проекта помогает выявить талантливых подростков, развить и приумножить их знания, – поделился заместитель гендиректора по управлению персоналом ПАО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.

Напомним, программа по непрерывному обучению «Школа – суз/вуз – предприятие» была запущена в 2020 году. Ее успешно реализовали в гимназии № 35 и в школе № 41 в Тольятти. Часть их выпускников теперь студенты престижных учебных заведений страны. Добавим, что в рамках профориентационной программы предприятие также сотрудничает с химико-технологическим колледжем, электротехническим техникумом и ТГУ.

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