Движение грузовиков ограничат на 15 улицах Самары с 20 мая по 31 августа 2023 года

Ограничение введут в весенний и летний периоды для сохранности дорог Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Самаре ограничат движение грузовиков по 15 улицам. Эта мера затронет автомобили, нагрузка на ось которых превышает установленные в РФ значения. Запрет будет действовать в дневное время, при температуре воздуха свыше 22 градусов.

- Временные ограничения вводятся для сохранности автодорог общего пользования местного значения в Самаре и обеспечения безопасности дорожного движения в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В жару грузовики не смогут ездить по улице Теневой, улице Восточной и 4-му кварталу в поселке Береза, улице Магистральной, улице Гаражной в поселке Винтай, проспекту Кирова, улице Уральской, дороге на асфальтобетонный завод в поселке Козелки, улице Белорусской, дороге от ПГТ завод «Стройкерамика», Южному, Кряжскому, Новокуйбышевскому, Аэропортовскому и Стромиловскому шоссе. Срок действия ограничений – с 10:00 до 22:00 с 20 мая по 31 августа 2023 года.

Исключения: международные перевозки грузов; пассажирские перевозки автобусами; перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, удобрений, семян, почты; перевозка грузов для ликвидации ЧС; транспортировка спецтехники; машины органов федеральной исполнительной власти и региона, медиков, спасателей, пожарных и правоохранителей.

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