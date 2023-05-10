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НовостиОбщество10 мая 2023 8:43

30 млн рублей направят на разработку концепции развития исторического поселения Самары

Подрядчик должен будет подготовить необходимую документацию до конца 2024 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Реализовать концепцию развития исторического поселения планируется в 2024-2030 годы

Реализовать концепцию развития исторического поселения планируется в 2024-2030 годы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице ищут подрядчика, который проведет научно-исследовательскую работу на тему «Концепция устойчивого развития исторического поселения Самары». Заказчиком выступает департамент градостроительства. Власти готовы заплатить 30 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Концепция предполагает интегрировать политику охраны наследия в систему общей градостроительной политики развития исторической части Самары, главной целью которой является повышение качества жизни населения в условиях устойчивого и бесконфликтного развития исторической среды центра города, - говорится в документах.

Подрядчика выберут с помощью электронного аукциона. Его итоги подведут 25 мая 2023 года. Выполнить научно-исследовательскую работу нужно будет до 10 декабря 2024-го. Реализация самой концепции намечена на период 2024-2030 годов.

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