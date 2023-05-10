Почти 130 тысяч самарцев проголосовали за площадки благоустройства в 2024 году

Голосование за объекты благоустройства продлится до 31 мая 2023 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре продолжается онлайн-голосование за площадки, которые благоустроят в 2024 году. Свой выбор уже сделали почти 130 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– В Самарской области в онлайн-голосовании участвуют 11 муниципалитетов. На голосование вынесено 105 общественных пространств. От Самары – 20 территорий. Это парки, скверы и бульвары, – отметили в мэрии.

Напомним, голосование продлится до 31 мая 2023 года. Отдать свой голос можно на сайте 63.gorodsreda.ru, на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте samadm.ru и через приложение волонтеров в МФЦ. Принять участие могут россияне в возрасте от 14 лет.

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