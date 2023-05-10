В Самаре 30 бригад начали косить траву на городских улицах и общественных пространствах

В течение всего теплого периода число покосов может увеличиваться или уменьшаться. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются сезонные работы, сейчас идет первый этап покоса травы. В городе 30 бригад охватили работой участки улично-дорожной сети и общественные пространства. Общая площадь покоса в парках и скверах составляет около 700 гектаров.

— Со второй декады мая к работам на площади 1700 га приступят и районные администрации. Также будет контролироваться ликвидация сорной травы на придомовых и внутридворовых участках, — рассказали в мэрии.

В течение всего теплого периода число покосов может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от погоды. По словам специалистов, при отсутствии дождя «стрижки» хватает на три недели, после чего покос повторяется.

Основные работы по уходу за озелененными территориями выполняются с помощью триммеров и передвижных газонокосилок в дневное время суток. После покоса траву собирают, просушивают, утрамбовывают в мешки и вывозят на полигон для утилизации.

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