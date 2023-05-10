Трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Самаре 10 мая 2023 года

Насколько серьезные травмы получил ребенок, пока неизвестно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в среду, 10 мая 2023 года, в Красноглинском районе Самары произошло ЧП. В микрорайоне Крутые Ключи из окна выпала трехлетняя девочка. Об этом сообщили очевидцы.

По предварительным данным, малышка находилась с родителями в квартире на третьем этаже. Она забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Та не выдержала веса ребенка, и в итоге они вместе полетели вниз. Взрослые не успели предотвратить падение. Информацию о случившемся «КП-Самара» подтвердил источник в правоохранительных органах. Насколько известно, девочка выжила. Ее увезли в больницу.

«Комсомолка» обратилась за официальным комментарием в СУ СК по Самарской области. На момент публикации получить его не удалось.

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