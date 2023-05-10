В Самаре задержали мужчину, которого разыскивали полицейские из Санкт-Петербурга

Неопрятно выглядевшие мужчины увидели служебный автомобиль и резко изменили направление движения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, которого разыскивали полицейские из Санкт-Петербурга. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали его сотрудникам органов внутренних дел.

— Днем экипаж вневедомственной охраны патрулировал Железнодорожный район Самары. На улице Спасской внимание к себе привлекли три человека, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

Неопрятно выглядевшие мужчины увидели служебный автомобиль и резко изменили направление движения, ускорив шаг. Чтобы выяснить причину их поведения, пешеходов остановили.

Оказалось, что один из мужчин находится в федеральном розыске. Транспортные полицейские из Санкт-Петербурга с начала апреля этого года искали его как подозреваемого, который скрылся от органов дознания.

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