Парусная регата, спектакль и ретро-путешествие: что ждет гостей Грушинского фестиваля в 2023 году

В этом году мероприятие состоится в 50-й раз. Фото: grushinfestival.ru

В 2023 году на Мастрюковских озерах в 50-й раз состоится Грушинский фестиваль. Юбилей отпразднуют с размахом – гостей ждет незабываемая программа. Организаторы рассказали, чем фестиваль будет удивлять в этом году.

Так, гостей ждет ретро-путешествие – на поляне будет воссоздана атмосфера 70-х годов. Также будет работать костровая площадка и ретро-фотозоны. Желающие смогут принять участие в мастер-классах, образовательных и интерактивных проектах. На поляне откроется выставочно-досуговое пространство «Аллея фестивалей», где гости узнают о развитии движения авторской песни в России. Помимо этого, организаторы намерены вписать в историю имена знаменитых ушедших бардов.

– Начиная с этого года улицы и тропы поляны будут носить имена легендарных людей Грушинского фестиваля. Теперь на карте поляны можно будет увидеть дорогу Юрия Визбора, аллею Юрия Кукина, перекресток Евгения Евтушенко, переулок Леонида Сергеева, рощу Валерия Мищука, поляну Юрия Панюшкина, тропу Виктора Берковского и не только, – рассказали организаторы.

В фестивале примут участие народный артист России Олег Митяев, Никита Высоцкий, «Необарды», группа «Ирония судьбы», Екатерина Котеночкина и другие любимые многими исполнители. Также состоится спектакль «Райские яблоки», посвященный 85-летию Владимира Высоцкого, кулинарное шоу «Байки из топора», концерт «Атланты держат небо» и другие мероприятия.

А 1 июля 2023 года в акватории Волги пройдет парусная регата.

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