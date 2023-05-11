В Самарской области открылась регистрация на форум «Мой бизнес 63» для предпринимателей

На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы в сфере создания и развития бизнеса. Фото: минэкономразвития Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов приглашает предпринимателей региона к участию в форуме «Мой бизнес 63». Регистрация уже открыта.

— В этом году форум посвящен технологическому предпринимательству. Мы организуем несколько ключевых треков, приглашаем компетентных экспертов, обсуждаем самые злободневные темы и напоминаем, что действующие меры поддержки призваны помочь предпринимателям решать задачи, которые ставит меняющаяся реальность, — отметил Дмитрий Богданов.

Мероприятие стартует 24 мая в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы в сфере создания и развития бизнеса, поиска новых решений и возможностей развития своего дела.

Форум откроет пленарная сессия, в числе спикеров приглашены федеральные эксперты – представители ведущих технологических предприятий. В этот день участники посетят выставочную экспозицию инновационных и стратегических проектов. А в другие дни работы форума запланированы разные мероприятия для начинающих и действующих предпринимателей, самозанятых, экспортеров.

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