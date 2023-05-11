Дмитрий Азаров проверил доступность медпомощи в поликлиническом отделении № 1 ЦГБ Октябрьска

Губернатор вместе с главой Минздрава региона осмотрел помещения лечебного учреждения / Фото: Андрей Савельев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил с рабочей поездкой Октябрьск. Там он осмотрел здание поликлинического отделения № 1 центральной городской больницы, где в 2022 году завершили первый этап капитального ремонта, проверил укомплектованность кадрами и оборудованием, а также очередь на УЗИ.

Глава региона вместе с министром здравоохранения Арменом Беняном пообщался с медперсоналом и осмотрел помещение с новым цифровым рентгеновским маммографом. Главврач больницы Светлана Шугурова рассказала, что у них увеличились темпы проведения диспансеризации. За три месяца провели уже более 600 обследований. Выросла и эффективность выявления заболеваний. В 2023 году медики выявили три случая рака молочной железы на ранней стадии. Благодаря этому медики могут оперативно начать лечение и обеспечить полное восстановление здоровья пациента.

– Оборудование есть, активнее включайтесь в работу. Привлекайте людей к диспансеризации, – сказал Дмитрий Азаров.

Осмотрел глава региона и кабинет УЗИ, в котором находятся два аппарата – для детей и взрослых. По словам Светланы Шугуровой, запись на исследования идет в пределах двух недель. Губернатор отметил, что это довольно долго, и поручил проработать вопрос.

Добавим, за последние пять лет октябрьскую больницу оснастили не только двумя новыми аппаратами УЗИ и маммографом, но также рефрактометром, анализатором крови, стационарным рентген-аппаратом, пятью аппаратами ЭКГ и др. Также в учреждении обновили автопарк – в 2021-2022 годах туда поставили восемь машин на оказания неотложной помощи.

На 2023 год намечен второй этап обновления поликлинического отделения больницы. Он предполагает выполнение отделочных работ на всех четырех этажах здания, ремонт фасада, системы вентиляции, водопровода, канализации, пожарной сигнализации, входной группы, а также проведение электромонтажных работ.

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