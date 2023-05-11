В Самарской области здоровый ребенок оказался в 1 группе инвалидности после прививки

Депутат планирует направить официальные запросы в СУ СК РФ и Генеральную прокуратуру. Фото: сайт Александра Хинштейна

В среду, 10 мая, на прием к депутату Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн пришла жительница Тольятти. Мама троих детей обратилась по поводу лечения младшего сына.

— В 2016 году абсолютно здоровому ребенку сделали прививку (экспериментальную вакцину) от полиомиелита. По словам женщины, это было в поликлинике Тольятти, — сообщили в пресс-службе народного избранника.

Жительница Тольятти рассказала, что после прививки ребенок заболел, и его сковал паралич, вся семья тоже переболела полиомиелитом. В 2017 году в Израиле мальчику поставили диагноз «Полиомиелит».

— В России этот диагноз не ставят и соответственно лечить не хотят. Недавно семья прописалась в Москве, где ребенок получил инвалидность 1 группы, — говорится на официальном сайте Хинштейна.

По данному факту депутат планирует направить официальные запросы в СУ СК РФ и Генеральную прокуратуру. Редакция «КП-Самара» направила официальный запрос в министерство здравоохранения Самарской области.

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