Жители Самарской области могут помочь убрать территорию водопада в поселке Управленческий

С собой нужно взять воду, перекус и спрей от клещей. Фото: "МусораНет и Чистые игры Самарская область"

Жителей Самарской области приглашают присоединиться к волонтерам и помочь очистить территорию самарского водопада от мусора в поселке Управленческий. Об этом сообщает департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары.

Экологическая акция пройдет в субботу, 13 мая 2023 года в 11:00. В это время точка сбора по координатам водопада: поселок Управленческий (53.337558, 50.206684). Для тех, у кого нет возможности приехать на машине, сбор возможен на остановке: 7-й участок на Сергея Лазо в 10:30, встречать всех желающих там будет волонтер.

С собой нужно взять воду, перекус и спрей от клещей, а мешки и перчатки обещают предоставить. Организацией вывоза мусора будет заниматься администрация. Всю дополнительную информацию можно узнать в группе Вконтакте.

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