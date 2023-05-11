Самарские дачники потеряли урожай из-за низких температур в мае 2023 года

Некоторые жители пожалели, что слишком рано высадили помидоры и перцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весна 2023 года преподнесла жителям Самарской области множество сюрпризов, в том числе неприятных. Изначально погода радовала теплыми деньками, однако в начале мая они сменились низкими температурами. По ночам регион накрывали заморозки, доставив дачникам хлопот – из-за погодных сюрпризов многие остались без урожая.

– Яблони, вишни и виноград уже успели набрать цвет, но морозы все погубили. У нас температура воздуха опускалась до -4 градусов. Низкие температуры также побили саженцы роз и даже редис – на моей памяти такое впервые. И если розы еще отойдут, то плодов вишни, яблок и винограда у нас в этом году не будет, – рассказала «КП-Самара» жительница региона Евгения.

Отметим, что сейчас холода пошли на спад – сегодня воздух прогрелся до +18 градусов. В ближайшие дни температура воздуха в Самарской области будет варьироваться в пределах +12, +21 градуса. В ночные часы ожидается +6, +11 градусов.

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