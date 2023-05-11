Самарский депутат рассказал об инициативе по перечислению 1% со счета в ресторане на помощь семьям мобилизованных

Михаил Матвеев сообщил о предложении по введению нового налога

В России предложили ввести «налог на веселье». Речь идет об удержании 1% со счета в ресторанах, кафе и ночных клубах. Полученные с этого средства планируется направлять на поддержку семей военнослужащих. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

- Есть предложение ввести такой налог на веселье, чтобы люди, которые посещают кафе, рестораны, ночные клубы, 1% со своего счета перечисляли в, возможно, тот фонд, о котором говорил президент, - фонд поддержки семей мобилизованных. Это инициатива владельца одного из ресторанов. Он считает, что это будет необременительно для посетителя, - рассказал народный избранник.

По словам Михаила Матвеева, в настоящее время идет разработка законопроекта. Вероятно, это будут поправки в налоговый кодекс. Депутат отметил, что внесет документ на рассмотрение, как только он будет готов.

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