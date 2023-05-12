Спортивный фестиваль «Гремучий Турбо-Трейл» прошел в Самарской области

Результаты пойдут в зачет областной спартакиады, а призеров ждут денежные призы. Фото: Клуб лесного спорта "Контур"

В Кинельском районе Самарской области состоялся спортивный фестиваль «Гремучий Турбо-Трейл». Всего участниками мероприятия стали 120 человек. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Фестиваль беговых видов прошел в селе Богдановка в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В программе заявлены бег с естественными препятствиями (трейл) на три разных дистанции, каникросс (бег с собакой) на 5 км, северная (скандинавская) ходьба и детский развлекательный забег для самых маленьких.

Спортсмены соревнуются в возрастных категориях до 17 лет, до 34 лет, от 35 до 50 лет и старше 50 лет. В районной администрации отметили, что в Богдановке прошло уже три зимних трейла и два летних.

В этот раз наряду с трейлом состоится областной этап состязаний по скандинавской ходьбе и соревнования по каникроссу. Результаты пойдут в зачет областной спартакиады, а призеров ждут денежные призы.

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