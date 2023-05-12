В Самарской области 11-летняя девочка пострадала в результате съезда машины в кювет

Полицейские подтвердили у водителя алкогольное опьянение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 11 мая, в 15:25 в Похвистневском районе Самарской области пьяный 51-летний водитель автомобиля Datsun on-DO допустил ДТП, в ходе которого машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадал маленький ребенок.

— Семья ехала по автодороге Похвистнево-Исаково. ДТП произошло на 13 км после с. Кротково в направлении Похвистнево, мужчина не справился с рулевым управлением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, автомобилист съехал в кювет по ходу своего движения, в дальнейшем машина опрокинулась. Полицейские подтвердили у водителя алкогольное опьянение.

В ДТП пострадали три человека: водитель и две пассажирки. Мужчине назначили амбулаторное лечение, 45-летнюю женщину и 11-летнюю девочку доставили бригадой скорой медицинской помощи в травматологическое отделение.

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