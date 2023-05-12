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НовостиОбщество12 мая 2023 5:06

Жителей Самарской области предупредили об осложнении дорожной обстановки из-за дождя

Водителям напоминают, что следует быть внимательными и аккуратными на дороге
Ирина СИНЕГУБОВА
Рекомендуется уделять повышенное внимание перед пешеходными переходами.

Рекомендуется уделять повышенное внимание перед пешеходными переходами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 12 мая, утром в Самарскую область пришел дождь. С связи с погодными условиями региональная Госавтоинспекция предупреждает жителей о возможном осложнении дорожной обстановки.

Водителям напоминают, что следует быть внимательными и аккуратными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений. Отмечается, что особо опасными для автолюбителей могут стать дороги вне населенных пунктов.

Рекомендуется уделять повышенное внимание перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. А начинающим водителям сотрудники ГИБДД рекомендуют воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.

Внимательными стоит быть и пешеходам. Переходить проезжую часть надо только в установленных для этого местах, не стоит отвлекаться на телефонные разговоры. Также важно обозначить себя на дороге световозвращающими элементами, особенно в темное время суток.

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