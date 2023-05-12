«Ярмарка путешествий по Самарской области» пройдет в Струковском саду 13 мая

Отмечается, что вход бесплатный для всех желающих. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

В субботу, 13 мая, с 11:00 до 19:00 в Струковском саду пройдет «Ярмарка путешествий по Самарской области». Она приурочена к открытию летнего туристического сезона.

— Можно будет узнать о возможностях летнего отдыха в Самарской области на любой вкус и кошелек, спланировать свой отпуск, поучаствовать в розыгрыше сертификатов на экскурсии, викторинах, презентациях, — рассказали в пресс-службе главы региона.

В 11:00 пройдет торжественное открытие, для зрителей выступит творческий коллектив «М5 Show». С 11:30 до 12:00 запланировано дефиле одежды с принтами Самарской области, с 13:00 до 16:00 туроператоры будут презентовать туристические программы.

С 16:00 до 18:30 каждый сможет посмотреть презентацию объектов посещения. Отмечается, что вход бесплатный для всех желающих.

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