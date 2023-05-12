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НовостиОбщество12 мая 2023 6:00

Бывший директор музея имени Алабина скончался в Самаре 9 мая 2023 года

Анатолий Виноградов был кандидатом биологических наук
Ирина СИНЕГУБОВА
Прощание состоится 12 мая во дворе дома по ул. Советской Армии, 121.

Прощание состоится 12 мая во дворе дома по ул. Советской Армии, 121.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 9 мая ушел из жизни выдающийся ученый-биолог Анатолий Виноградов, который в период 1990-1993 годов был директором музея имени Алабина.

Анатолий Виноградов был кандидатом биологических наук, председателем президиума Самарского регионального экологического общества, почетным доктором наук Международной академии естествознания и Российской академии естествознания.

— Заслуженный работник науки и образования проявил себя не только как учений, но и как журналист, писатель, пропагандист экологии и охраны природы, — написали в пресс-службе музея.

Прощание с Анатолием Валентиновичем состоится 12 мая в 11:30 во дворе дома по ул. Советской Армии, 121.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнование родным и близким Анатолия Виноградова.

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