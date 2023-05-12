Бывший директор музея имени Алабина скончался в Самаре 9 мая 2023 года

Прощание состоится 12 мая во дворе дома по ул. Советской Армии, 121. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 9 мая ушел из жизни выдающийся ученый-биолог Анатолий Виноградов, который в период 1990-1993 годов был директором музея имени Алабина.

Анатолий Виноградов был кандидатом биологических наук, председателем президиума Самарского регионального экологического общества, почетным доктором наук Международной академии естествознания и Российской академии естествознания.

— Заслуженный работник науки и образования проявил себя не только как учений, но и как журналист, писатель, пропагандист экологии и охраны природы, — написали в пресс-службе музея.

Прощание с Анатолием Валентиновичем состоится 12 мая в 11:30 во дворе дома по ул. Советской Армии, 121.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнование родным и близким Анатолия Виноградова.

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