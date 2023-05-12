Названы возможные сроки строительства канатной дороги из Самары в Южный город

Канатную дорогу хотят протянуть от железнодорожного вокзала Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Стали известны возможные сроки строительства канатной дороги в Самаре. Ее могут протянуть от железнодорожного вокзала до микрорайона Южный город. Об этом говорится в комплексной схеме организации транспортного обслуживания населения Самарско-Тольяттинской агломерации.

Специалисты рассчитали, что протяженность канатной дороги в Самаре может составить 9,1 км. На ее строительство потребуется около 5,9 млрд рублей. В случае выделения необходимого финансирования объект могут возвести к 2035 году.

- Строительство канатной дороги будет целесообразно только при наличии устойчивого спроса на прямое сообщение между Южным городом и центральной частью Самары. Это прогнозируется при достижении численности населения микрорайона до 90-100 тысяч человек, - говорится в документе.

Авторы документа отмечают, что канатные дороги обладают высокой туристической привлекательностью. Среди их достоинств: низкая стоимость строительства и эксплуатации, незначительное изъятие земель, экологичность, безопасность. Однако есть и ряд ограничений: низкая интегрируемость в транспортную сеть, зависимость от погодных условий, низкая провозная способность (2-2,5 тысячи человек в час).

Схема возможного размещения канатной дороги Фото: правительство Самарской области

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