В Самаре 78-летняя бабушка хотела помочь внучке и перевела мошенникам 200 тысяч рублей

Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники обманули 78-летнюю местную жительницу. Желая помочь внучке, бабушка перевела аферистам 200 тысяч рублей.

— Вечером женщине на телефон позвонил незнакомец, он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внучка попала в ДТП, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Для «решения» вопроса мошенник убедил пенсионерку в необходимости перевести денежные средства на банковский счет. Женщина поверила лже-сотруднику и выполнила все требуемые от нее действия. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника 200 тысяч рублей.

Спустя время бабушка позвонила незнакомцу для уточнения результата, но телефон уже был отключен. После этого на звонок ответила внучка, которая рассказала, что с ней все в порядке. Самарчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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