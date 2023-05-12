Команда ТОАЗа стала серебряным призером турнира по мини-хоккею с мячом

Заводчане заняли второе место на турнире в Новокуйбышевске / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Новокуйбышевске прошел региональный турнир по мини-хоккею с мячом, посвященный Дню Победы. В нем приняли участие местный «Нефтяник», сборные Самары и Чапаевска, а также команда Тольяттиазота. Последняя стала серебряным призером чемпионата.

Хоккеисты тольяттинского завода дошли до финала, где встретились с новокуйбышевскими спортсменами. Выявить победителя в основное время не получилось. В серии буллитов удачливее и точнее оказались «хозяева» площадки. В итоге команда из Автограда заняла второе место. Лучшим бомбардиром турнира признали сотрудника лаборатории контроля и диагностики ТОАЗа Алексея Нефедова.

- Наша команда по хоккею с мячом в этом году отмечает 40-летний юбилей. Она не раз давала повод для гордости и радости и пребывает в отличной форме. Болеем за тоазовцев и ждем новых ярких побед! - отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий предприятия Арсен Джалилов.

Теперь команда планирует принять участие в третьем межрегиональном турнире по хоккею с мячом, на который съедутся сильнейшие сборные из 12 городов России.

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