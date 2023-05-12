В Самаре девушка осталась без глаза после отказа ухажеру продолжать встречаться

Своевременно оказанная медицинская помощь позволила сохранить девушке жизнь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары выстрелил бывшей возлюбленной в глаз из-за отказа продолжить встречаться. Судебные приставы взыскали в пользу девушки, оставшейся без глаза, компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

— Пьяный мужчина приехал на работу к бывшей девушке, чтобы выяснить причину их расставания. В ходе разборок самарец достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля пробила девушке глазное яблоко, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

В шоковом состоянии девушка пошла в сторон, находящейся рядом заправки. Мужчина решил идти за ней, но его остановили сотрудники АЗС. Своевременно оказанная медицинская помощь позволила сохранить девушке жизнь, однако глазное яблоко ей пришлось удалить.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему лишения свободы, обязав выплатить 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, также взыскание было обращено на расчетные счета мужчины и арестован его автомобиль. В результате задолженность была полностью погашена.

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