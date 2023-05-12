Новая школа самбо открылась в микрорайоне «Новая Самара»

Заниматься в школе смогут дети с 1 по 11 класс. Фото: "Единая Россия - Самара"

В микрорайоне «Новая Самара» открылась новая школа самбо при поддержке «Единой России» в рамках партийного проекта «За самбо».

Центральная школа самбо открыта в школе № 68. Там появились специализированные борцовские ковры для тренировок. В нее уже набрали 100 человек, заниматься смогут дети с 1 по 11 класс. Основные правила и приемы рукопашного боя будущим спортсменам продемонстрировали участники и призеры международных соревнований по самбо.

После показательных выступлений самарских борцов, будущие самбисты дали клятву спортсмена. Еще одним подарком стали комплекты новой спортивной формы для мальчиков и девочек. Их вручил от лица губернатора Самарской области Дмитрия Азарова координатор партийного проекта «За самбо» в регионе Александр Живайкин.

— Проект в Самарской области развивается, уже более пяти тысяч юных спортсменов выбрали самбо. Данный вид спорта развивает смелость, силу духа, ловкость, умение стратегически мыслить, это всегда пригодиться в жизни, — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе.

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