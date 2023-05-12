Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел производство мясных продуктов в селе Самарской области

Глава региона осмотрел мясоперерабатывающий цех и цех производства полуфабрикатов. Фото: Андрей Савельев

В Самарской области благодаря господдержке развивается сельхозпроизводство в селе Муранка. Производители мясных продуктов рассказали губернатору Дмитрию Азарову о развитии производства.

Глава региона осмотрел кооператив «Перспективный» во время рабочей поездки в Шигонский район. Предприятие перерабатывает и продает мед, молочные продукты, а также продукцию из свинины, говядины, птицы.

Семейный бизнес был открыт в 2019 году, с того момента кооператив пользуется возможностями господдержки. Так, оборудование для переработки было приобретено в общей сложности на 14 миллионов рублей. Это позволило увеличить количество производимой продукции и рабочих мест.

Дмитрий Азаров осмотрел мясоперерабатывающий цех и цех производства полуфабрикатов. Кооператив производит более 140 наименований продукции, перерабатывая от 1,5 до 2 тонн мясного сырья. Продукция представлена в сети собственных магазинов под брендом «Муранская ферма», в торговых точках Самарской области и городе Снежное ДНР.

— Работаете с душой, на современном оборудовании и своем сырье. Видимо, в этом секрет вкуса вашей продукции. Рад, что развиваетесь, открываете новые рабочие места. Приятно видеть, что у вашего «Перспективного» есть перспектива, — отметил губернатор и пожелал успехов кооперативу.

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