Депутату Александру Хинштейну хотели передать взятку в 50 тысяч евро в Самаре

Очернить имя депутата планировал мошенник / Фото: hinshtein.ru

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн рассказал, как ему пытались дать взятку. Ему предложили внушительную сумму — 50 тысяч евро (более 4 млн рублей). Якобы «презент» народному избраннику полагался от владельца ГК «Тон-Авто» Александра Курылина.

По словам Александра Хинштейна, бизнесмен — друг председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Того сейчас проверяет специальная комиссии ВККС на предмет коррупции. Поводом стала покупка земельного участка почти в 5 тысяч кв. м на острове Поджабный за 860 тысяч рублей. Насколько известно, служитель Фемиды приобрел его летом 2022 года у ООО «Эра», совладельцем которого ранее был его сын Иван Ефанов.

— Не дожидаясь конца проверок, друг Ефанова и один из фигурантов скандала, владелец ГК «Тон-Авто» Александр Курылин попытался дать взятку, чтобы выйти сухим из воды. Деньги предназначались мне, — написал Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Депутат рассказал, что бизнесмен якобы вступил в переговоры с юристом по фамилии Мамонтов, который пообещал закрыть с народным избранником (главным инициатором проверок) и сотрудниками облпрокуратуры все вопросы. Посредник оцени их «услуги» в 50 тысяч евро. Взамен предпринимателю обещали «неприкосновенность»

В ходе переговоров Курылин заподозрил неладное и обратился к правоохранителям. Передача денег проходила уже под их контролем. Юриста задержали. Он признался, что не знаком с Александром Хинштейном и что детали дела узнал из СМИ. Решил подзаработать. В отношении Мамонтова возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас он находится под домашним арестом.

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